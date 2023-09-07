На Урале родственников погибшего на СВО бойца лишили наследства

Контрактник погиб в ноябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске после гибели молодого бойца в зоне СВО разгорелся спор за положенные выплаты в размере около четырех миллионов рублей и наследство. Мать погибшего лишила выплат его родных бабушку с дедушкой через суд.

21-летний Кирилл заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. В ноябре 2022 года парень погиб, на страховые выплаты претендовали мать военнослужащего вместе с отчимом, а также биологический отец.

Родной отец пережил своего сына лишь на месяц, из-за чего подать заявление о выплате суммы не успел. За него в борьбу за четыре миллиона рублей, долю в квартире и машину вступили бабушка с дедушкой по отцовской линии. Спор мирно решить не получилось.

- Мать погибшего обратилась в Североуральский городской суд с иском об отстранении бывших свекра и свекрови от наследования по закону, лишении права на страховые выплаты и пособия. В суде истец ссылалась на то, биологический отец ее сына оставил семью много лет назад, связь с ребенком не поддерживал, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, он не платил алименты и даже к совершеннолетию своего сына с долгами не расплатился, за что привлекся к уголовной ответственности. Иск был удовлетворен полностью.

- Решение было обжаловано ответчиками в вышестоящей судебной инстанции. Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое о частичном удовлетворении исковых требований, - уточняют в Свердловском областном суде.

В итоге, в суде признали бывшего мужа матери военнослужащего недостойным наследником имущества погибшего сына и, следовательно, бабушка и дедушка по отцовской линии утратили право на наследство внука, кроме того, бабушка и дедушка не растили внука.

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