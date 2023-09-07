Кошелек подняла маленькая девочка, которая помогала папе на заправке наполнить канистру бензином Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге мужчина присвоил чужой кошелек, найденный дочкой на заправке на Блюхера. Теперь его разыскивает полиция.

- В территориальный ОВД обратился гражданин, который сообщил, что выронил портмоне на АЗС, когда заправлял машину. При этом кроме нескольких тысяч рублей, в бумажнике остались автодокументы, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - Владелец вернулся на заправку, но найти свое имущество не смог.

Отсмотрев записи с камер наблюдения полицейские выяснили, что кошелек подняла маленькая девочка, которая помогала папе на заправке наполнить канистру бензином. Она отдала находку отцу, а тот оставил ее себе.

Полицейские предлагают мужчине самостоятельно прийти в отдел полиции № 3 на Уральской, 70 «а», дать пояснения и возместить ущерб. Кроме того силовики просят тех, кто узнал екатеринбуржца, сообщить его данные по телефонам +7(932)611-18-62 (уголовный розыск) или +7(343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 3).

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