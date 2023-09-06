Под Сысертью появится завод по производству твинблоков

Недалеко от Екатеринбурге в Сысертском городском округе появится новый завод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недалеко от Екатеринбурге в Сысертском городском округе появится новый завод. На производстве будут делать изделия из автоклавного газобетона (твинблоков). Третий завод ПСО «Теплит» станет частью кластера эко-производства. Рядом с ним находятся заводы по производству извести и цемента.

- Соседство заводов обеспечивает эффективную логистику и безотходное производство - предприятия потребляют сырье без остатка, - сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством завода.

Несмотря на сложности с поставками оборудования для производства, новый завод уже спроектировали и начали строить. Все технологические процессы на производстве планируют автоматизировать и управлять ими с одного операторского пульта.

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