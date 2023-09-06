УБРиР дарит NFC-таблички СБП в честь своего дня рождения

Фото: ПАО УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития отмечает 33-й День рождения и радует клиентов подарками. В течение сентября предприниматели, подключившие эквайринг, могут бесплатно получить таблички системы быстрых платежей (СБП), позволяющие сделать оплату по QR-коду еще более удобной и быстрой.

Таблички СБП – это физические устройства, содержащие статические QR-коды СБП и NFC-чип. Это простой и комфортный в использовании инструмент, с которым легко принимать платежи. Технология работает так: предприниматель устанавливает табличку с QR-кодом на своём прилавке, а покупатель может либо приложить телефон NFC-чипом к табличке, либо отсканировать изображенный на ней QR-код и подтвердить операцию в своем мобильном банке.

Таблички СБП отлично подойдут тем, кто только начал вести бизнес и стремится сократить затраты на покупку дополнительного оборудования. Например, для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей на рынках и в небольших торговых точках. Этот метод оплаты также удобен для работников сферы оказания услуг.

- Наши клиенты могут бесплатно получить таблички СБП с 1 по 30 сентября. Для этого надо только подключить эквайринг в УБРиР. Данная технология расширяет возможности бизнеса, принимающего оплату через СБП. Она позволяет сэкономить на дорогостоящем оборудовании – не требуется ни терминал, ни интернет, ни даже электричество, а также обеспечивает быстрый и удобный прием платежей,— отметил директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

В акции могут принять участие действующие клиенты банка, кто ранее не заказывал табличку СБП, а также новые клиенты, подключившие эквайринг. Для этого бизнесменам нужно обратиться в любое отделение банка УБРиР.

Акция действительна в течение сентября 2023 года.

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