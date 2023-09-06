На въезде в Каменск-Уральский предложили поставить памятные знаки

Трудовые подвиги каменцев хотят зафиксировать на въезде в город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов выступил с инициативой установить на въездах в город два знака в связи с присвоением звания «Город трудовой доблести». Об это пишет портал KU66.RU.

- О трудовой доблести горожан должны знать не только сами каменцы, но и все гости Каменска-Уральского, а также проезжающие его транзитом, - заявил Виктор Якимов, ныне являющийся депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Политик предложил установить памятные знаки на въездах в город со стороны Екатеринбурга и Челябинска. Эту инициативу поддержали нынешний мэр Каменска-Уральского Алексей Громов и его заместитель Николай Орлов.

Предполагается, что на каждом знаке будет размещен герб города. Их будут подсвечивать в темное время суток.