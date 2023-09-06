В ХМАО стартовала вакцинация от гриппа

В Югре начали прививать от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала вакцинация от гриппа. Прививку медики советуют сделать сейчас, чтобы подготовиться к сезону ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В медицинские учреждения Югры уже завезли необходимый запас вакцины от гриппа. Поэтому специалисты советуют сделать прививку. Прежде всего, это касается граждан из групп риска – это медики, педагоги, сотрудники коммунальной сферы и общественного транспорта, а также люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет.

Также медики говорят, что важно для профилактики гриппа важно часто проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, мыть руки. Если человек заболел, то важно использовать защитную медицинскую маску.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru