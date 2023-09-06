Жительница Екатеринбурга забрала у мамы паспорт и продала ее квартиру

Женщине грозит реальный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летняя женщина, для того чтобы закрыть кредиты, украла у своей мамы паспорт, после чего продала ее трехкомнатную квартиру. Для получения доверенности у нотариуса женщина воспользовалась сходством с матерью. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Квартиру мамы горожанка вместе с подельником продала в июле 2022 года за 4,7 миллиона рублей. В отношении пока неустановленного подельника дело выделили в отдельное производство.

Женщину отдали под суд. Ее будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», а также по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа». Дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.