В Лабытнанги снесут полсотни аварийных домов

На Ямале продолжают сносить аварийное жилье
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа до конца года снесут 57 аварийных домов. Сейчас в городе разбирают три постройки, расположенные по улицам Геофизической, Бованенко и в переулке Первомайском. Об этом пишет портал «Ямал 1».
В минувшем году в Лабытнанги расселили 65 старых домов, признанных непригодными для жилья. Новые квартиры получили 1 тысяча горожан.
- В планах на этот год – снос еще 57 строений, - рассказывают в городской администрации.
Отметим, что ЯНАО стал лидером по России по объемам расселения аварийного жилья. С января по август того года в новые дома переехали 3332 жителей Ямала.
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