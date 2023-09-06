В Свердловскую область вернется дождливая погода

Дожди будут идти несколько дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в первой половине сентября. Согласно прогнозам, в регион вернется дождливая погода.
- Днем 7 сентября дождь пройдет местами на юго-западе Свердловской области, 8 сентября - в большинстве районов юга области, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Больше осадков достанется соседней Челябинской области, но и в Свердловской области умеренные дожди сохранятся 9-11 сентября. На севере области осадков будет немного.
Температура воздуха в Свердловской области ночью с 9 по11 сентября от +5 до +10 градусов, днем от +13 градусов на юге области до +18 градусов на севере. В последующие 3-4 суток, как обещают синоптики, вновь ожидается преимущественно сухая погода при комфортной температуре, днем от +16 до +21 градуса.
Отметим, что в ближайшие дни 6-8 сентября в дневное время по прогнозам синоптиков ожидается от +16 до +21 градуса.
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