В Серове из пятиэтажки из-за пожара эвакуировались люди

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове ночью 6 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Каляева. Из задымленного подъезда самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы по лестничным маршам шесть человек, из них два ребенка.

- В 01:38 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, во время возгорания никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. В 01:47 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:34.

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