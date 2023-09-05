Визажист из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей

Екатеринбурженка решила заняться инвестициями и перевела на счет мошенников 1,4 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбурженка решила заняться инвестициями и перевела на счет мошенников 1,4 миллиона рублей. Девушка работала визажистом, однако получаемых денег ей показалось мало и она решила подзаработать через сомнительное приложение.
Она обратила внимание на рекламу в интернете о предложении инвестирования и перешла по прикрепленной ссылке. После чего, с ней связался лжефинансовый аналитик, который предложил собеседнице установить на смартфон специальное приложение, через которое она бы инвестировала в фиктивную торговую площадку.
- В течение 2-х недель заявительница производила пополнение платформы вышеуказанным путем на общую сумму 1 миллион и 437 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Женщина периодически созванивалась с мошенниками и совершала различные сделки. Однако, когда она пыталась вывести средства, ей под разными предлогами отказывали.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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