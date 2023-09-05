В екатеринбургский трамвай зашел истекающий кровью мужчина

Вечером 5 сентября в екатеринбургский трамвай №10 зашел истекающий кровью мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 5 сентября в екатеринбургский трамвай №10 зашел истекающий кровью мужчина. Горожанин молча зашел на остановке «Верх-Исетский рынок», а уже на остановке «Фармацевтический колледж» транспорт остановили, пассажиров выпустили, а пострадавшему вызвали скорую. Об этом сообщает Е1.ru.

- Мужчину, видимо, пырнули ножом в ногу на остановке. Думаю, что это произошло на остановке «Верх-Исетский рынок». Потому что кровь появилась, как только он зашел, - сообщила порталу очевидица.

Из-за произошедшего, пострадавший залил кровью весь салон трамвая. Пассажиры транспорта оказали мужчине первую помощь: они пытались зажать рану салфетками и искали шарф, чтобы перевязать ногу.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили «КП-Екатеринбург», что противоправных действий против него совершено не было. По данным медиков, кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы. Мужчина госпитализирован в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

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