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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:46

Погода в Екатеринбурге в 2023 году поставила несколько рекордов

Это лето не стало самым жарким на Среднем Урале
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лето в Екатеринбурге выдалось жарким, но не очень

Лето в Екатеринбурге выдалось жарким, но не очень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето 2023 года оказалось на пару градусов прохладнее, чем лето 2021 года, но поставило несколько рекордов. Об этом со ссылкой на Уральский гидрометцентр пишет издание «ФедералПресс».

Так, например, побито несколько суточных температурных максимумов, а в Екатеринбурге в один из дней столбики термометров поднялись до отметки в 40 градусов, что редкость для Урала.

- За последние 190 лет наблюдений за погодой на Урале средняя температура воздуха в Екатеринбурге повысилась на три градуса, - рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Потепление сказалось на водоемах региона, уровень воды в которых понизился до 60%. Ливни, которые в конце лета накрыли Свердловскую область, ситуацию не исправили.