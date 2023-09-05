Водитель мотоблока получил травмы несовместимые с жизнью Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале водитель мотоблока погиб, столкнувшись с Mitsubishi. ДТП произошло около 21 часов 10 минут 4 сентября на 4 километре трассы Верхняя Пышма – Невьянск.

- Водитель 1959 года рождения, управляя мотоблоком, двигаясь по полосе встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель мотоблока получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

Госавтоинспекция призывает садоводов и фермеров отказаться от участия мотоблоков в дорожном движении, так как данный аппарат не предназначен для использования на дорогах общего пользования - об этом указано в руководстве по эксплуатации мотоблоков. В законодательстве также не относят данную сельхозтехнику к категории транспортных средств.

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