Алексей Орлов отказался от благоустройства сквера на Амундсена за 50 млн рублей

Сейчас аллея не освещается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии рассказали о планах на реконструкцию сквера по улице Амундсена. Благоустроить его планировали ещё с 2019 года, позже сроки благоустройства сдвинули на год. Однако пешеходный сквер до сих пор находится в запустении.

По задумке, вся территория сквера от улицы Академика Бардина до улицы Волгоградской должна быть приведена в порядок.

Изначальная стоимость проекта составляла около 50 миллионов рублей.

Территория требует благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это давний вопрос. В 2019 году был изготовлен эскизный проект, но он вышел финансово емким, - заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе инспекции Ленинского района.

Мэр Екатеринбурга совершил объезд Ленинского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне растущих цен на стройматериалы, изначальная сумма, заложенная на благоустройства сквера, может существенно вырасти. К тому же в уральской столице недавно отпраздновали 300-летие. Поэтому в мэрии решили экономить.

Например, отказаться от излишних воркаутов, насаждений и детских игровых площадок, ведь все это есть в других парках, расположенных неподалеку.

- Исходя из запросов населения, было бы логичнее оборудовать пешеходную дорожку с освещением, лавочками и привести в порядок зелёные насаждения, - заявил глава города Алексей Орлов.