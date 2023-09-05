В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка

Девочка пропала 4 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница. О местонахождении девочки ничего неизвестно с 4 сентября. Подростка ищут полицейские и волонтеры.

- Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12, - рассказали в ПСО «Прорыв».

В день пропажи девочка была одета в штаны темного цвета, кофту с длинным рукавом серого цвета, черную кожаную куртку и белые кроссовки.

Рост девочки160 сантиметров. У нее карие глаза и темно-коричневые волосы ниже плеч.

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите в полицию по телефонам 8(343)356-42-12 либо 102 (02) или руководителю поискового отряда Наталии 89000440220.

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