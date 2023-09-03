На Вторчермете мужчина выпал из окна и разбился

Мужчину обнаружили на дороге у дома на Агрономической Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и разбился. Инцидент произошел на Вторчермете. Мужчину нашли на дороге у дома на Агрономической, 2. Его тело едва не приземлилось на проезжающую мимо машину.

- Женщина, которая была за рулем, выбежала из автомобиля. Ее всю аж трясло. Еще чуть-чуть и мог бы приземлиться ей на крышу, - рассказал порталу Е1 екатеринбуржец.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались от комментариев.

В июле из окна второго этажа в Екатеринбурге выпала двухлетняя девочка. Малышка получила множественные травмы. Ее госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Урале погиб школьник после линейки 1 Сентября. В Каменске-Уральском подросток погиб после школьной линейки (подробнее)

В Екатеринбурге 17-летняя девушка впала в кому после ДТП с тремя пострадавшими. Девушка впала в кому после жуткой аварии на Химмаше (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru