В Екатеринбурге из окна выпала двухлетняя девочка

Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районе Екатеринбурга из окна второго этажа дома на Кварцевой, 3, выпала двухлетняя девочка. ЧП произошло вечером 26 июля.

- В момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и отцом, через некоторое время родители малыша отвлеклись, и девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Малышка получила множественные травмы. Сейчас она находится в реанимации ДГБ №9.

С начала 2023 года это уже восьмой случай выпадения из окон детей. Четыре ребенка серьезно пострадали, еще четыре скончались, получив травмы, не совместимые с жизнью.

В полиции Екатеринбурга напоминают, что чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера.

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