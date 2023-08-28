Главврач больницы в Верхней Салде заявила о дефиците персонала

Главврач центральной городской больницы Верхней Салды сообщила о нехватке медперсонала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач центральной городской больницы Верхней Салды сообщила о нехватке медперсонала. На начало крайнего летнего месяца в учреждении числится 401 сотрудник, сообщила в официальном ответе TagilCity.ru главврач больницы Анжелика Шлыкова. Из них 37 врачей работают на постоянной основе, и еще 28, работают по совмещению.

- Укомплектованность штатного расписания ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» на 01.08.2023 врачами на 91%, средним медицинским персоналом на 88,2%, - сообщила изданию главврач.

Нехватку персонала она объяснила двумя причинами. Первая - студенты, не отработав несколько положенных лет по целевому договору, переходят в частные клиники. Вторая - медицинский персонал города мигрирует из одной больницы в другую.

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