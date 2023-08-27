У «Меги» в Екатеринбурге собралась большая толпа

Анна Плетнева собрала тысячи человек на бесплатном концерте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 августа прошел концерт поп-группы «Винтаж». Сцена расположилась у торгового центра «Мега».

Выступление было бесплатным. Из-за этого желающих исполнить вместе с Анной Плетневой «Плохую девочку» стало очень много. Люди буквально заполонили пространство вокруг сцены. По оценкам зрителей, на концерт пришли тысячи человек. Завершилось выступление артистов красочным салютом.

Напомним, что неделю назад Анна Плетнева уже была в Екатеринбурге. Певица поздравляла Екатеринбург с 300-летием и также исполняла свои хиты.

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