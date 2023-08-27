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НовостиОбщество27 августа 2023 16:59

У «Меги» в Екатеринбурге собралась большая толпа

Зрители пришли на бесплатный концерт группы «Винтаж»
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Анна Плетнева собрала тысячи человек на бесплатном концерте

Анна Плетнева собрала тысячи человек на бесплатном концерте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 августа прошел концерт поп-группы «Винтаж». Сцена расположилась у торгового центра «Мега».

Выступление было бесплатным. Из-за этого желающих исполнить вместе с Анной Плетневой «Плохую девочку» стало очень много. Люди буквально заполонили пространство вокруг сцены. По оценкам зрителей, на концерт пришли тысячи человек. Завершилось выступление артистов красочным салютом.

Напомним, что неделю назад Анна Плетнева уже была в Екатеринбурге. Певица поздравляла Екатеринбург с 300-летием и также исполняла свои хиты.

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