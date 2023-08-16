Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

10 августа стартовал общероссийский межбанковский финтех-акселератор, запущенный Ассоциацией российских банков (АРБ). Это первый подобный акселератор в России, он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес российских банков инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Партнером акселератора выступил Банк Уралсиб, который имеет многолетний опыт работы с инновациями в таком формате.

- Мы благодарны АРБ за поддержку предложения Банка Уралсиб и запуск программы акселератора. Ключевая цель здесь – помочь банкам любого уровня получить доступ к инновациям. Акселерация нужна, чтобы подготовить инновационный продукт к использованию. Именно акселератор даст возможность проектам презентовать свои решения сразу десяткам банков и получить интересные заказы, – отметил Председатель Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

Акселератор – это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Основным форматом отбора проектов станут дискуссии и питч-сессии, на которых представители инновационных стартапов смогут продемонстрировать потенциал и привлекательность своих идей и разработок перед широкой аудиторией банков-заказчиков. Наиболее зрелые проекты получат возможность пилотирования стартапов непосредственно в банках – акселератор дает возможность компаниям-победителям получить на эти цели до 10 миллионов рублей. Благодаря этому, помимо тестирования своих продуктов в реальной среде, стартапы получают ресурсы для дальнейшего развития, а также поддержку и профессиональную экспертизу в решении сложных задач.

Прием заявок в Первый межбанковский акселератор открыт, он продлится до 20 сентября 2023 года, а финальный этап запланирован на ноябрь текущего года. Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом можно на сайте: https://fintechrus.online/ .