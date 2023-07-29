В Екатеринбурге арестовали мужчину, заманившего к себе восьмилетнюю девочку

Екатеринбуржец отправился в СИЗО на два месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге арестовали мужчину, который заманил восьмилетнюю девочку к себе домой. Свердловчанина отправили в СИЗО на два месяца сообщает 66.ru.
Заседание прошло 29 июля в Октябрьском суде. Екатеринбуржца подозревают в совершении насильственных действий по отношению к ребенку (Часть 4 статьи 132 УК РФ).
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СУ СКР по Свердловской области. Однако в ведомстве от комментариев пока воздержались.
Напомним, что девочку искали двое суток. Нашли ее живой.
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