Тихие сигналы: ученый-биолог из УрФУ пояснила, как грибы передают информацию

Фото: Уральский государственный университет

Грибы не относятся к миру животных и растений. Это любопытное царство живых организмов давно исследуют ученые.

О необычных свойствах грибов рассказала заведующая лабораторией «Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем» УрФУ Ирина Киселева.

– Существуют определенные критерии, которые не относят грибы к растениям, – пояснила Ирина Киселева. – Грибы не бывают зелеными, не фотосинтезируют. Кроме того, их клетки имеют совершенно другую структуру.

Грибы способны жить в водной и воздушной среде, на поверхности земли. Они выполняют очень важную функцию в экосистемах. Способны разлагать огромное количество органики и возвращать полезные элементы в круговорот природы. Но среди грибов есть и паразиты, которые неприятны для растений, животных и человека.

– Такие грибы-паразиты заинтересованы сохранить своего хозяина, потому что им нужны ресурсы, – отмечает Ирина Киселева. – При этом гриб меняет физиологию и биохимию организма хозяина, подчиняя себе. Но не думаю, что гриб-паразит может изменить сознание человека. Это скорее из области фантастики и больше относится к вирусам и бактериям, чем к грибам.

Еще одно удивительное свойство грибов – их коммуникация.

– Любой живой организм способен сигнализировать своим сородичам и клеткам, – разъяснила Ирина Киселева. – Поэтому не удивительно, что у грибов есть сигнальные системы, и они обмениваются информацией. Но это не та информация, которой обмениваются люди, это в основном химические или электрические сигналы.

Сейчас идет сезон грибов. Сыроежки, грузди, белые, лисички…

– Это тяжелая пища для человека, — предупредила биолог. – Клеточные стенки грибов состоят из хитина, который наш организм переваривать не может. Способностью расщеплять хитин обладают некоторые бактерии и растения, но не человеческие клетки. Также в грибах содержатся неполноценные белки, что также усложняет их усвояемость.

Но польза в грибах, безусловно, есть. Грибы обладают, к примеру, антиоксидантной активностью, и могут защищать клетки организма от рака. Один из таких примеров — древесный гриб чага.

– На Руси использовали чагу с давних времен. Теоретически отвар из чаги можно сделать, но главное — не злоупотреблять. И следует помнить, что не все трутовые грибы на деревьях — чага. Экстракты грибов лучше приобретать в аптеке, — посоветовала Ирина Киселева.

Биолог поделилась лайфхаком, как определить съедобный гриб:

– Главный принцип выбора – знакомые грибы. Знаете, что это белый гриб, подберезовик или рыжик – значит, берите. Если не знаете – не берите.