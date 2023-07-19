В Екатеринбурге мужчина регулировал перекресток при помощи зонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 19 июля в Екатеринбурге мужчина регулировал перекресток при помощи зонта. Пешеход взялся за разруливание пробки на пересечении улиц Крауля-Токарей. Эта ситуация возникла из-за неработающего светофора, об этом сообщил читатель "КП-Екатеринбург".

- На данный перекресток направлен экипаж для регулирования дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Напоминаем, в Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года.

Также 22 июля в Екатеринбурге перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону.

С 1 августа в Екатеринбурге четыре трамвая сменят направления. Нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах. Маршрут поменяют трамваи №9, 12, 16 и 17.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru