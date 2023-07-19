В Екатеринбурге с 1 августа изменится маршрут четырех трамваев

Маршрут поменяют трамваи №9, 12, 16 и 17 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четыре трамвая сменят направления. Маршрут сменится с 1 августа. Об этом сообщили в администрации города.

- Нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам мегаполиса, - рассказали в мэрии.

Маршрут поменяют трамваи №9, 12, 16 и 17. Транспорт под номером 9 станет ходить от «Керамической» до «Ботанической». Трамвай №12 будет двигаться от «40 лет ВЛКСМ» до «Дворца спорта». Маршрут №16 станет передвигаться от «Волгоградской» до «УрФУ». А трамвай №17 будет курсировать от «Керамической» до «Кушвинской».

Ранее в Екатеринбурге автобус №28 изменил маршрут. Схему движения изменили из-за перекрытия дороги. Транспорт стал курсировать по схеме от улицы Уральская – улица Кондукторская – улица Омская – улица Сулимова – далее по маршруту.

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