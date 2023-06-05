В Екатеринбурге автобус №28 изменит маршрут

Автобус будет ходить по новой схеме до середины августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно изменит маршрут автобус №28 «Радиоколледж – Горбольница №7». Изменить схему движения пришлось из-за закрытия улицы Учителей, от улицы Июльской до улицы Сулимова. Перекрытие дороги начнется с 5 июня и закончится 15 августа 2023 года, уточняют в городской мэрии.

Маршрут автобуса №28 к конечной остановке «Горбольница №7» будет проходить по следующей схеме: улица Уральская – улица Кондукторская – улица Омская – улица Сулимова – далее по маршруту.

В обратную сторону, к остановке «Радиоколледж»: улица Сулимова – улица Уральская – далее по маршруту. Остановку «Парк Хаус» со стороны улицы Учителей перенесут на улицу Сулимова, а останова «Учителей» на этой же улице упраздняется.

- Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - уточняют в пресс-службе администрации.

В мэрии горожанам напоминают, что для удобства жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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