В этом году ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетили 46 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончилась международная выставка “ИННОПРОМ-2023”. За четыре дня ее посетили более 46 тысяч человек. Семь стран и 25 регионов России представили свои экспозиции, а приняли участие представители 35 иностранных государств.

- Абсолютное большинство в той или иной мере познакомились с потенциалом нашей области на стенде региона, благодаря его расположению, - сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В дни выставки с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были подписаны 15 соглашений, а на стенде региона подписали 86 соглашений. На официальной площадке состоялось 53 мероприятия.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказала, какие новые технологии были представлены на выставке. Также, в этом году показали уникальные разработки с применением искусственного интеллекта для различных сфер экономики. Помимо всего этого, на ИННОПРОМЕ показали умные шахматы, которые подсказывают игрокам для лучшего исхода игры.