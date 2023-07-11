Умные шахматы превратят в гроссмейстера: чем продолжает удивлять «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

Робот научит играть в шахматы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошел второй день международной промышленной выставки «Иннопром 2023» (всего она идет до 13-го). Посетителям из разных стран представили очередные чудо-новинки. Вот чему удивились корреспонденты «КП».

ЕСЛИ ВДРУГ НАСТИГ НЕДУГ, МЕДИК-РОБОТ – ЛУЧШИЙ ДРУГ

В павильонах можно не только увидеть новейшие технологии, но и проверить здоровье. Делает это робот-диагност. Его на выставке представляет Казахстан. Разработан компанией «КВАЗАР» около года назад и уже вышел в производство.

Робот быстро расскажет о состоянии здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он запрограммирован и оснащен, чтобы измерять давление, частоту сердечного ритма и температуру тела, - рассказывают представители стенда. - Давление меряет при помощи прикрепленного манжета. Достаточно самостоятельно надеть его, на планшете на груди робота высветится результат. Поднести руку к термометру – узнаешь температуру. А из плеч у диагноста торчат два электрода, измеряющие пульс.

- На самом деле, он предназначен для того, чтобы проверять здоровье офисным сотрудникам, а не пациентам в больницах, - поясняют на стенде.

Корреспондент «Комсомолки» не смогла пройти мимо. Показатели удивили - кажется, пора отдохнуть!

Вся информация видна на экране Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Давление 109/75, пульс 93. Состояние оптимального рабочего напряжения. Заключение: тахикардия при среднем уровне. Выраженные признаки стресса, низкий уровень функциональных возможностей и психофизических резервов. Но общие показатели в норме! Будьте здоровы! - заявил робот.

При желании результаты и советы можно получить на свою электронную почту.

Игра с подсказками подойдет тем, кто недавно играет в шахматы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХОД ИННОВАЦИОНННЫМ КОНЕМ

Специалисты российской компании УТС представили интерактивную шахматную доску, которая учит игре.

- Сенсорное полотно определяет, где какая фигура находится, показывает варианты ходов, - рассказали представители разработчиков ноу-хау. - Зеленым цветом на доске подсвечиваются возможные ходы, а красным - фигуры, которые вы можете срубить. Можно играть одному за черных и белых, а можно вдвоем.

БИЛЬЯРД НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Еще одна новинка - для любителей бильярда. Компания 1С представила игру «Кульбутто». На поле 13 лунок. Каждая с определенным количеством баллов: от 15 до 80. Задача: бросить шарик в лунку так, чтобы набрать большее количество очков. Ваш «противник» - бросающая шары электронная рука.

Робот просчитывает ходы наперед, учитывая выбор соперника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Робот просчитывает свою силу, дальность, направление броска. Он, конечно, очень ловкий. Но и обыграть его можно, некоторым участникам выставки это удалось. Что правильно, даже если он немного поддается. Иначе было бы не интересно.

К слову, такая игра очень затягивает. Хочется натренироваться так, чтобы обойти робота.

Выиграть в ручной бильярд непросто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерактивный бильярдный стол, по словам организаторов, сделан для привлечения внимания гостей выставки.

PS Новинки, безусловно, впечатляют. Хотя ловишь себя на мысли – не хочется дожить до тех времен, когда с живым человеком ни в больнице, ни в бильярдной не пообщаешься. Но это, конечно, фантазии. И доктор никуда не денется, и друг за шахматным столом. А техника - в помощь.

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