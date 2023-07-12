Сила технологий: на ИННОПРОМ-2023 представили новые цифровые разработки

Фото: ПАО "Сбербанк"

Уникальные разработки с применением искусственного интеллекта для различных сфер экономики на выставке ИННОПРОМ-2023 представил Уральский банк Сбербанка.

На стенде Сбер и компании-партнеры презентовали инновационные решения. Это продукты и услуги, с помощью которых можно учиться, заботиться о здоровье, развивать бизнес и другие сферы деятельности.

РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания-партнер SberDevices продемонстрировала технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Один из них — платформа синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, которая автоматически конспектирует речь в ходе онлайн встреч. Также это сервис видеоконференций SberJazz и платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

Фото: ПАО "Сбербанк"

ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Компания СберМедИИ представила цифровой фельдшерско-акушерский пункт. Это аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики с подключением к интернету и сервисам на основе искусственного интеллекта, который умещается в небольшой кейс. Он уже используется в 33 регионах нашей страны.

С помощью компактного оборудования можно провести термометрию, измерить давление, сделать и расшифровать электрокардиограмму и другое.

Такое оборудование удобно использовать в отдаленных территориях, проводить обследования, диагностику, выезжать к маломобильным пациентам.

Сервис СберЗдоровье представил свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые можно прямо на стенде. Наиболее востребованные среди них — запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов и корпоративная медицинская поддержка.

Фото: ПАО "Сбербанк"

Группа компаний ЦРТ представила ряд продуктов на основе искусственного интеллекта: биометрическую систему контроля и управления доступом Визирь.СКУД, которая обеспечивает удобный, быстрый и бесконтактный проход на промышленных предприятиях, на объектах социальной инфраструктуры. Также был представлен Voice2Med - продукт для голосового заполнения медпротоколов, который переводит речь врача в текст и помогает экономить время врачей более чем на 20%. Эффективность применения искусственного интеллекта в медицине продемонстрировал и сервис для записи к врачу: робот-оператор, разработанный группой компаний ЦРТ, обзванивает пациентов клиники УГМК «Здоровье» в Екатеринбурге, напоминает о предстоящем визите, сообщает, как подготовиться к процедурам, а также запрашивает подтверждение посещения.

ОБРАЗОВАНИЕ

На стенде представлены возможности образовательной онлайн-платформы Edutoria по разработке программ для развития сотрудников. Предлагаемые сервисы помогут мотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки.

«Школа 21» – еще один образовательный продукт. Бесплатная школа программирования дает возможность всем желающим стать ИТ-специалистом.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

Об участии в крупнейшей международной промышленной выставке и представленных здесь технологиях рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов:

– Мы в 13-й раз участвуем в Иннопроме и каждый раз стараемся представить какие-то новинки. Наши разработки созданы для того, чтобы жизнь людей стала проще, удобнее, комфортнее. Помимо основных финансовых услуг, мы предлагаем широкую линейку передовых решений для различных сегментов: бизнеса, власти, населения. В первую очередь, это наши цифровые продукты, которые нацелены на повышение качества сервисов в области здравоохранения и образования. Мы представляем также ряд решений, связанных с искусственным интеллектом: распознаванием снимков и речи. Еще один большой сегмент – решения в части образования. В первую очередь, это онлайн-образование. Например, «Школа 21». На территории Уральского банка первый кампус школы уже открылся в Сургуте, подписано соглашение об открытии школы в Челябинской области. Изюминкой нашего стенда стала зона искусственного интеллекта – нейросеть Кандинский 2.1. Могу с гордостью сказать, что наша нейросеть быстрее других собрала первый миллион уникальных пользователей — всего за 4 дня,– сказал Дмитрий Суховерхов.

Фото: ПАО "Сбербанк"

СОГЛАШЕНИЯ

На ИННОПРОМ-2023 Сбербанк традиционно подписывает соглашения с партнерами и клиентами — в этом году их было порядка 40. Часть соглашений направлена на финансирование строительства. Так, Сбер готов поддержать возведение новых социальных объектов. Также благодаря финансовой поддержке Сбербанка будут реализованы крупные проекты в сельскохозяйственной, пищевой промышленности, появятся новые производства и стратегически важные объекты. Кроме того, будут активно внедряться цифровые технологии и разработки на основе ИИ на территории субъектов УрФО для улучшения качества жизни граждан. Также часть соглашений посвящена цифровой трансформации бизнеса. Сбер совместно с партнерами поможет бизнесу обновить программное обеспечение, обеспечить кибербезопасность и автоматизировать бизнес-процессы.

Одно из таких соглашений дало старт строительству ЖК «Никольский» в Екатеринбурге. Документ подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

– При поддержке Сбербанка «УГМК-Застройщик» реализовал в Екатеринбурге такие масштабные проекты, как ЖК «Макаровский», «Нагорный», клубный дом «На Хохрякова». Новый жилой комплекс «Никольский», безусловно, украсит «гостевой маршрут» из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. За время сотрудничества Сбербанк профинансировал проекты «УГМК-Застройщик» на 25 млрд. рублей, – отметил Дмитрий Суховерхов.

– Благодаря поддержке Сбербанка – нашего стратегического партнера, неприметный участок земли в центре города обретет новую жизнь, появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт, будет создана современная инфраструктура. Для этого мы применим все свои знания, опыт и компетенции, – подчеркнул Евгений Мордовин.

Также было подписано соглашение со Свердловской железной дорогой – о сотрудничестве в сфере инновационных разработок для повышения эффективности производственной деятельности, снижения затрат и оптимизации бизнес-процессов. С компанией «Сима-Ленд» Сбер заключил соглашение о финансировании строительства производственно-логистического центра в селе Патруши в 10 километрах от Екатеринбурга. Стоимость проекта оценивается в 10,6 млрд. рублей.

С компанией «Синара-Девелопмент» и Уральским федеральным университетом достигнуты договоренности о сотрудничестве при возведении трех новых объектов студенческого кампуса УрФУ: специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также проектов инфраструктурного развития этих объектов. Кроме того, партнеры намерены взаимодействовать в сфере внедрения современных банковских цифровых технологий и банковской инфраструктуры на территории кампуса.

Фото: ПАО "Сбербанк"

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

– Текущая ситуация стимулирует внедрение новых технологий. Они позволяют решать экономические задачи оптимальнее, быстрее и с наименьшими материальными затратами. Сбером накоплены большой опыт и компетенции по внедрению таких решений. Мы готовы делиться этим опытом с нашими клиентами и партнерами и помогать им в запуске передовых разработок, – резюмировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.