«Наши разработки используются и на АЭС, и в искусственном сердце»: новые технологии представлены на ИННОПРОМ-2023

Вице-президент НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если хотите узнать, на какие инновации способны современные промышленные мероприятия, то вам определенно стоило заглянуть на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Например, здесь можно было узнать об уникальных технологиях научно-производственного предприятия «Спецкабель», разработки которого есть и в атомных электростанциях, и в искусственном сердце человека.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Стенд компании «Спецкабель» разместился в первом павильоне выставки. Его вертикальный экран демонстрировал конструкцию современных кабелей. И хотя история компании насчитывает уже 26 лет, в выставке ИННОПРОМ предприятие участвует впервые. Как объясняют сотрудники предприятия, они захотели рассказать всей стране о том, что выпускать инновационную продукцию и содействовать решению стратегических задачи России могут в том числе и частные предприятия, которые не относятся к госкорпорациям.

- У нас семейная компания. Ее основал еще мой отец в 1997 году, - рассказал вице-президент НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов. - Мой отец 50 лет занимается кабельной промышленностью, разработкой новых кабелей. После развала СССР он искал способ, как прокормить семью, при этом занимаясь любимым делом. В итоге образовалось предприятие. Начали без производства и капитала - с разработок для других заводов. Потом приобрели оборудование, начали производить сами. Сейчас выросли до размера крупного предприятия.

Более того, сейчас НПП «Спецкабель» входит в число предприятий оборонного комплекса и имеет статус системообразующего, что не так часто встретишь у полностью частных компаний.

- Мы располагаемся в Москве. У нас там и завод, и офисы. К тому же мы планируем расширяться, строить новые производственные здания, - добавил Сергей Лобанов.

НПП «Спецкабель» входит в число предприятий оборонного комплекса и имеет статус системообразующего, что не так часто встретишь у полностью частных компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМЫЕ ТОНКИЕ МОНТАЖЫНЕ ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

На выставке ИННОПРОМ научно-производственное предприятие «Спецкабель» представило ряд новейших разработок. Например, соединители для гермозон атомных реакторов, разработка и выпуск которых в этом году были налажены всего за три месяца – такая скорость, как объясняют на предприятии, объясняется богатым опытом сотрудников.

- Раньше производители специальных стержней, которые используются для соединения оборудования снаружи и вне гермозоны, использовали соединители зарубежного производства, но они стали заканчиваться, - объясняет Сергей Лобанов. - Мы разработали очень простую конструкцию полностью на отечественных материалах. Она более надежная, более дешевая и долговечная.

Другая новинка этого года – оптические кабели, которые предприятие начало выпускать серийно.

- У нас самые тонкие в мире монтажные оптические кабели, - отмечает Сергей Лобанов. – Для сравнения у американцев размер 800 микрон, а у нас 600. Также мы совместно с Роскосмосом делаем опытные оптические кабели для перспективной российской орбитальной станции. Мы производим оптику для кораблей и подводных лодок. Не только для России, но и для мира. В прошлом году мы за три месяца разработали серию кабелей, чтобы заменить немецкую продукцию для сферы робототехники. И, что интересно, наша продукция получилась в два раза дешевле, но в четыре раза более стойкой к изгибам, чем тот кабель, который мы первоначально заменяли.

КАБЕЛЬ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА

Предприятие «Спецкабель» снабжает кабелями практически все отрасли промышленности. Тут и судостроение, и машиностроение, и приборостроение. Находят их разработки применение и в модернизации заводов различного назначения, и в горной промышленности.

- В прошлом году мы начали выпускать монтажные кабели для шахт, для подземных выработок для взрывоопасных зон, - рассказывает вице-президент НПП «Спецкабель». - Мы обеспечиваем авиацию. Мы говорили про реакторы в атомной промышленности. Но мы делаем кабели и для систем безопасности, для пожаротушения, для передачи данных… Мы делаем еще и излучающие кабели, которые используются как протяженные антенны в туннелях метро.

Часть разработок осуществляется без стороннего финансирования и обусловлена научными интересами сотрудников, в частности, в медицине.

- Одна из таких работ – уникальные для России кабели для искусственного сердца, которые не отторгают человеческие ткани, - объясняет Сергей Лобанов. - Наш кабель обеспечивает искусственное сердце питанием. Он же передают информацию с датчиков.

«ЗАДАЧИ ПО СНАБЖЕНИЮ РЕШАЕМ КРАСИВО»

Материалы для изготовления продукции на НПП «Спецкабель» используются в основном российские. При этом на предприятии успешно освоили параллельный импорт, осваивают также комплектующие из Турции и Китая.

- Мы с очень большой надеждой смотрим на нашу химическую промышленность. С 2022 года она сделала существенный рывок в плане качества, стабильности и характеристик, - рассказывает Сергей Лобанов. - Так что мы снабжаемся по-разному и задачи по снабжению решаем красиво, эффективно и быстро.

При этом на предприятии отмечают, что у России есть все возможности в ближайшие пять лет полностью обеспечить кабельную промышленность необходимыми материалами.

- Мы сами начинаем делать плющеную проволоку из посеребренной меди для космоса, например, - говорит вице-президент НПП «Спецкабель». - В любой отрасли есть такое инновационное частное предприятие, как мы. Только они сейчас маленькие, их не замечают. Но при этом у них есть решения для стратегических задач и потенциал для быстрого роста. Я считаю, что если сейчас государство обратит внимание на такой маленький частный инновационный бизнес, то мы выполним пятилетку в два года.

На выставке можно было узнать об уникальных технологиях научно-производственного предприятия "Спецкабель". Фото: пресс-служба предприятия

НОВЫЙ ЗАВОД БУДЕТ В ДВА РАЗА КРУПНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

Эффективность компании, ее продуктивность заключается в людях, которые в ней работают, отмечают на предприятии.

- Если к ним отнестись с уважением и предложить поучаствовать в развитии компании, они это делают с удовольствием, - говорит Сергей Лобанов. - Если их поощрить, они начинают вовлекать в это остальных коллег. Начинают приводить людей, которым они доверяют.

В том числе благодаря этому компания продолжает развиваться и ставить перед собой амбициозные задачи на будущее.

- Из текущих задач, что на виду, мы взяли в проработку научно-исследовательскую работу для Минобороны, - отмечает Сергей Лобанов. – Мы продолжаем разработку кабелей для взрывоопасных зон. Завершаем опытно-конструкторские работы по оптическим кабелям и планируем производить их не только для обороны и космоса, но и для гражданских телекоммуникационных нужд. Еще у нас в планах строительство второго завода в столице. Мы получили добро от правительства Москвы. Планируем меньше чем за год построить завод, который будет в два раза крупнее нынешнего, чтобы обеспечить нас площадями для удвоения, утроения производственных возможностей в ближайшие пять лет, - добавил Сергей Лобанов.