Уральский гонщик Сергей Карякин в пятый раз выиграл ралли «Шелковый путь»

Фото: официальный информационный канал команды Snag Racing

Известный уральский гонщик Сергей Карякин в пятый раз стал победителем общего зачета мотовездеходов ралли «Шелковый путь». Он выступал за команду Snag Racing. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Гонщик Карякин преодолел путь за 25 часов 51 минуту 30 секунд.

- Сергей Карякин – яркий спортсмен! Зная его настойчивость, целеустремлённость и мастерство, уверен, он и его команда и дальше одержат победы. И они принесут славу региону и его столице – городу Екатеринбургу в год его 300-летия!» - передает департамент слова министра физической культуры и спорта области Леонида Рапопорта.

Награждать победителей будут в Москве на Красной площади. Сам спортсмен отмечает, что победа в ралли показывает мастерство команды. Победителей гонки наградят15 июля на Красной площади в Москве.

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