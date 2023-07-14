Погорельцы из Шайдурихи начали получать выплаты

Сейчас в населенном пункте работают 30 волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погорельцы из села Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, получили первые выплаты. Свердловчанам выделили по несколько тысяч рублей на различные нужды. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Единовременная денежная выплата в 10 000 рублей на первоочередные нужды произведена уже 19 жителям. Средства будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производятся по итогам подготовки социальных паспортов, - рассказали в региональном правительстве.

Сейчас в населенном пункте работают 30 волонтеров. Жителям Шайдурихи доставили одежду, электрические и газовые плитки для готовки, посуда, предметы личной гигиены и постельное белье. Всем погорельцам выдают продуктовые наборы. Вскоре в село отправят новую партию гуманитарной помощи. Семь жителей попросили о лекарствах. Больница города окажет нуждающимся помощь.

Ранее стало известно, что погорельцам из села начали составлять социальные паспорта. Все пострадавшие от пожара получат единовременную выплату.

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