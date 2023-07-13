Погорельцы из села Шайдуриха получат выплаты

Из села эвакуировали 290 человек. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В селе Шайдуриха для погорельцев составляют социальные паспорта. Все пострадавшие от пожара получат единовременную выплату. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, в селе Шайдуриха произошел крупный пожар. Он уничтожил 41 дом. Огонь охватил 4,1 тысяч квадратных метров. К утру 13 июля его удалось локализовать. На месте работают 137 огнеборцев. Также из населенного пункта эвакуировали 290 людей, среди них 36 – дети.

- Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу «Сбор» и в рамках спецоперации «Тайфун» оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия, - проинформировал полковник Горелых.

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