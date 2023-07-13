В село Шайдуриха оправились первые машины с гуманитарным грузом

Жителям села передали тонну питьевой воды, продукты питания, газовые горелки и плиты, чтобы люди смогли приготовить еду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В село Шайдуриха, где произошел крупный пожар, отправились первые машины с гуманитарной помощью. Для свердловчан собрали вещи первой необходимости. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Волонтерам удалось оперативно собрать груз. Сбор вещей начался ночью 13 июля на базе Дома добровольца.

- Была собрана гуманитарная помощь со складов Российского Красного Креста: средства личной гигиены, постельные принадлежности, чайники, микроволновки, обогреватели, кровати — все, что сейчас требуется для жителей села Шайдуриха, которые остались без крова над головой, - отметила доброволец Всероссийского корпуса спасателей Евгения Миронович.

Помимо этого, жителям села передали тонну питьевой воды, продукты питания, газовые горелки и плиты, чтобы люди смогли приготовить еду. Такой сбор организовал «Фонд святой Екатерины».

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