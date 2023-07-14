В лагере «Волна» на Таватуе произошло отравление детей

Зарегистрировано два случая заболевания кишечной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В загородном лагере «Волна» на Таватуе произошло отравление детей. На месте уже работают эпидемиологи. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

- На текущий момент поступили экстренные уведомления о заболевании кишечной инфекцией двух детей. В лагере проводится эпидрасследование, на месте работают специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора, - рассказали в ведомстве.

Ранее, стало известно о массовом отравлении в лагере «Спутник» под Арамилем. Роспотребнадзор провел проверку в учреждении. Случаи отравления также были выявлены в школьном лагере в Верхней Пышме. Также в лагере «Изумруд» под Курганово отравились десятки детей.

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