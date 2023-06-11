В лагере «Изумруд» под Курганово отравились десятки детей

Роспотребнадзор выясняет причины произошедшего. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Свердловской области под Курганово в детском лагере «Изумруд» произошла массовая вспышка кишечной инфекции. В загородном лагере отравились десятки детей. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

По предварительной информации, массовое отравление произошло еще 9 июня. Тогда одному из отдыхающих детей стало плохо. Однако пока неизвестно, что именно послужило источником такой реакции.

- Изначально у всех просто начала болеть голова, со временем всех стало тошнить. Никто не знает из-за чего именно дети отравились. Но сейчас больше половины лагеря уже опустело. Сначала уехали три-четыре человека, сейчас же каждый отряд опустел. Отравились с первого отряда по шестой, никого не обошло, - поделился с «КП-Екатеринбург» пострадавший ребенок.

Отравившихся детей отправляют в изолятор. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Всех заболевших детей отправляют в изолятор. Там они находятся недолго. После вожатые призывают родителей забирать своих детей из лагеря.

- Всех массово увозят домой. Таблеток не дают, максимум кладут в изолятор. Но больше суток там никого не держат, сразу говорят забирать домой, - добавил очевидец инцидента.

В Роспотребнадзоре прокомментировали сложившуюся ситуацию. По их словам, в учреждение уже проходит проверка.

- В «Изумруде» идет эпидрасследование случившегося. Подробная информация будет позже, - сообщили «КП-Екатеринбург» в региональном управлении.

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