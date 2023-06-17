В летнем лагере под Екатеринбургом массово отравились дети

Дети отравились в столовой детского лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время отдыха в загородном лагере снова отравились дети. На этот раз ЧП произошло в лагере «Спутник» рядом с городом Арамиль.

- Температура, рвота, жидкий стул. Родители начали забирать детей, - приводит издание Е1 снова одного из родителей отдыхающего в лагере ребенка.

По словам родителей, им ничего не сообщили об отравлении сотрудники детского лагеря, информацию о ЧП им передали дети.

К проверке учреждения приступили сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области, она работают на месте.

Это уже второй случай отравления некачественной едой в июне Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Специалисты управления Роспотребнадзора сейчас работают по этому случаю. Обо всех обстоятельствах, в том числе количестве заболевших, информация будет позже, - рассказали «КП-Екатеринбург» Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе произошло массовое отравление детей в столовой школы №33 в Верхней Пышме. Сюда приходили на обеды дети, отдыхающие в городских лагерях разных школ.

Среди отравившихся детей оказались ученики школ №4 и №22, а также художественной школы. В итоге столовую закрыли на несколько дней.

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