«Температура более 39 градусов»: в Верхней Пышме родители заявили о массовом отравлении детей в городских лагерях

Родители рассказали, что они вместе с детьми обращались в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме родители заявили о массовом отравлении детей, питавшихся в школе № 33. Ребята, посещающие детские лагеря, ходили туда на обед из разных учебных заведений. Среди них были, как ученики художественной школы, учащиеся из школы № 4, а также № 22. Все они питались в одном учебном заведении. Родители уверяют, что у всех детей были схожие симптомы, среди которых рвота, интоксикация организма, высокая температура.

Обращения родителей вместе с детьми в больницу начались еще с 7 июня. Одна из пострадавших – девятилетняя девочка, которая ходит в лагерь от художественной школы. Однако в ее отряде других пострадавших не было.

- Плохо дочке стало спустя два часа после обеда. У нее началась безостановочная рвота, подскочила температура более 39 градусов. Мы обращались в инфекционную больницу, где нам предлагали госпитализацию, но мы отказались. У ребенка было сильное обезвоживание. Наш лагерь сейчас не закрыт. Воспитатель сказала, что моя дочка единственная из заболевших в нашем отряде. Не исключено, что инфекцию подхватила где-то в другом месте. Ели на обед рис с мясом. Дочь говорила, что напиток был странный и после него заболел живот, - рассказала мама одной из школьниц Полина.

Родители отмечают, что школьный лагерь от учебного заведения № 4 закрыли с 9 до 12 июня.

- Ели в это день суп гороховый, индейку в белом соусе с рыбой, салат (капуста, помидор, огурец) и яблоки 2 штуки давали. Моя дочка пришла из лагеря и сказала, что ее тошнит а затем спустя полчаса началась рвота, жидкий стул и температура. Выяснили утром, что такие симптомы у ребят, которые ели в школе № 33, - говорит мама ребенка Ирина. - Сейчас у ребенка слабость и болит живот. В больнице мы сдавали анализы, а перед нами было человек 20. Но инфекция передалась и моему младшему сыну, которому 1,7 лет. У малыша была рвота. Пока не будет результата анализов, то сложно сказать, что это кишечная инфекция, ротовирус или нановирус.

В управлении образования Верхней Пышмы подтвердила в разговоре с «КП-Екатеринбург», что случаи заболевания среди детей имеются. Но факт именно отравления пока не подтвердился. Однако их причину должны установить сотрудники Роспотребнадзора.

- Этиология заболевания не установлена. Лагеря закрыты на два дня, чтобы сотрудники провели санитарную обработку. Пока сказать, что дети отравились нельзя. Так как источник инфекции еще не выявлен. Они все питались в одном пищеблоке школы № 33. Все дети посещали городские оздоровительные лагеря, - рассказали в управлении образования Верхней Пышмы.

В региональном Роспотребнадзоре пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В школе № 33 пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на проведение экзаменов.

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