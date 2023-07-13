В Нижнем Тагиле определили дату конкурса на пост главы города

На данный момент на должности главы города - Владислав Пинаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле определились с датой проведения конкурса на пост главы города. Первый этап пройдет 27 сентября. Об этом сообщил в пресс-службе местного парламента.

Кандидат, баллотирующийся на должность градоначальника, должен обладать несколькими качествами. Все участники конкурса должны иметь высшее образование, обладать знаниями в сфере государственного и муниципального управления, а также в области экономики или юриспруденции. Помимо этого, кандидат обязан иметь опыт руководящей работы не меньше трех лет.

- Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен представить в аппарат Нижнетагильской городской Думы все необходимые документы в период с 14 по 25 августа 2023 года, - отметили в гордуме.

В состав комиссии по отбору кандидатов вошли пока пять человек. Среди них председатель городской Думы Вадим Раудштейн, депутаты гордумы Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин, председатель совета ветеранов Нина Титова. Позже будут определены еще четыре человека, который войдут в состав комиссии. Они будут представлены губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Напомним, что на данный момент должность главы Нижнего Тагила занимает Владислав Пинаев. На пост его назначили в 2018 году.

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