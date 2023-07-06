На Урале в пруду утонул подросток

Тело парня ищут сотрудники МВД и водолазы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске в пруду утонул подросток. Предположительно, парню было 16 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы регионального главка ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также сообщил, что молодой человек отдыхал в компании знакомых.

- Его тело ищут представители МВД. В поисковых работах задействованы водолазы. По итогам начавшихся проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД, будут приняты обоснованные решения, - сообщил Валерий Горелых.

В начале июня на Уктусе утонул 35-лтений мужчина. Он прыгнул в воду и не смог подняться на поверхность. По предварительным данным, он был пьян.

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