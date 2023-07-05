«Жила одним днем»: друг рассказал о 18-летней девушке, упавшей в Тавде с моста

Вероника Лаптева разбилась на мелководье. Фото: предоставлено другом погибшей

Близкие рассказали о 18-летней девушке, трагически погибшей в Тавде. Вероника Лаптева упала с моста на мелководье 4 июля. Как рассказал «КП-Екатеринбург» близкий друг погибшей Иван, девушка училась в местном колледже на повара.

- Она всегда была веселая, общительная. Грандиозных планов на будущее не строила, жила одним днем и плыла по течению. Мы виделись за 12 часов до случившегося. Она улыбалась, смеялась на отвлеченные темы, - рассказывает Иван.

По словам друзей, Вероника не строила больших планов на будущее и любила плыть по течению. Фото: предоставлено другом погибшей

По словам близких Вероники, 19 июня девушка похоронила маму.

- У них были очень хорошие отношения. Она маму очень любила. Мы с близкой подругой Ники Дианой помогали ей пережить утрату. Вероника была девушкой сильной. Видно было, что она может справиться с этим, - добавляет Иван.

Единственным свидетелем трагедии оказался таксист. Об этом «КП-Екатеринбург» ранее рассказали местные волонтеры, помогающие близким погибшей с похоронами.

Иван помогал Веронике пережить потерю матери. Фото: предоставлено другом погибшей

- В день трагедии она вызвала такси, попросила остановить машину у моста и вышла. При этом она оставила все вещи в салоне. Таксист вышел вслед за девушкой и увидел только падение. Он ничего не смог сделать. Вероника разбилась на мелководье, - рассказала со слов таксиста волонтер Анастасия.

У Вероники остался отец, но девушка с ним практически не общалась. Сейчас похоронами занимаются близкие друзья погибшей Иван и Диана. Так как у семьи не хватает денег, они обратились за помощью к местным волонтерам. Сбор средств проводится в telegram-канале «Тавда! Группа волонтеров и добровольцев».

В Тавде девушка училась на повара. Фото: предоставлено другом погибшей

Прощание с Вероникой состоятся 6 июля.

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования родным и близким Вероники.

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