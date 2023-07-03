В полиции рассказали о гибели 15-летнего парня от удара током в Екатеринбурге

Тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции рассказали о гибели 15-летнего парня в Екатеринбурге. Подросток скончался вечером 3 июля от удара током. Инцидент на Советской, 40.

- По предварительным данным, подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил поражение электрическим током. Также в результате инцидента пострадал еще один 15-летний ровесник юноши. Ему оказывается необходимая помощь в больнице, - сообщил начальник пресс-службы регионального главка ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В ведомстве проводится проверка.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, на месте происшествия работала бригада скорой помощи.

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