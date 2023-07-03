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НовостиПроисшествия3 июля 2023 19:40

В полиции рассказали о гибели 15-летнего парня от удара током в Екатеринбурге

Подросток залез на трансформаторную подстанцию за мячом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти

Тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции рассказали о гибели 15-летнего парня в Екатеринбурге. Подросток скончался вечером 3 июля от удара током. Инцидент на Советской, 40.

- По предварительным данным, подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил поражение электрическим током. Также в результате инцидента пострадал еще один 15-летний ровесник юноши. Ему оказывается необходимая помощь в больнице, - сообщил начальник пресс-службы регионального главка ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В ведомстве проводится проверка.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, на месте происшествия работала бригада скорой помощи.

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