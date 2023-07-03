В Екатеринбурге 15-летний парень погиб от удара током

На место происшествия выехал следователь СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подросток парень погиб от удара током. Инцидент произошел на Советской, 40. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Мальчик пятнадцати лет полез в электрику у автомата с водой, - поясняет инсайдер.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, а также выехал следователь СК. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации получить ответ не удалось.

Напомним, в конце июня на Широкой Речке 13-латний мальчик выпал из окна. Он скончался на месте от полученных травм. У несовершеннолетнего были особенности развития.

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