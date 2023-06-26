Мальчик погиб мгновенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 26 июня в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова из окна 19-го этажа выпал ребенок. От полученных травм 13-летний мальчик скончался на месте. Как стало известно «КП-Екатеринбург», у несовершеннолетнего были особенности развития. Последние два года он посещал специальное учреждение. Но при этом жил не с матерью и старшей сестрой, а в семье директора образовательного центра.

- Два года назад мать сдала его, так как уже не могла справляться с ним. Он ее бил. Зимой был случай, когда он посреди ночи оделся и попытался уехать на машине. Но не смог завезти автомобиль и пошел гулять. Наряд ППСП его заметил и доставил в больницу, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

На момент публикации связаться с директором учреждения не удалось. Родственники ребенка не ответили на сообщения корреспондента.

- Все произошло рано утром, все спали. Именно поэтому никто не смог предотвратить трагедию, - добавил инсайдер.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что выясняют обстоятельства смерти ребенка.

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