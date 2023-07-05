В Свердловской области 18-летняя девушка упала с моста и погибла

Веронике Лаптевой было 18 лет. Фото: предоставила волонтер

В Тавде трагически погибла 18-летняя девушка. Вероника Лаптева упала с моста 19 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали волонтеры, помогающие семье погибшей с похоронами.

- В день трагедии она вызвала такси, попросила остановить машину у моста и вышла. При этом, она оставила все вещи в салоне. Он побежал за ней и увидел только падение. Он ничего не смог сделать. Девушка разбилась на мелководье, - рассказала волонтер Анастасия.

По словам родных Вероники, за два дня до трагедии у девушки умерла мама.

У Вероники остались отец и младшая двоюродная сестра. У семьи не хватает денег на похороны, поэтому родные обратились к местным волонтерам, чтобы открыть сбор средств. Помочь семье можно в telegram-канале «Тавда! Группа волонтеров и добровольцев».

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования родным и близким Вероники.

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