Следственный комитет установит, что стало причиной гибели уральца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Уктусе утонул 35-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьян. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили представители СУ СК Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел днем 16 июня. На берегу водоема на улице Новостроя нашли тело мужчины.

- Находившиеся вместе с ним знакомые пояснили, что мужчина прыгнул в воду и не смог подняться на поверхность. После того, как его извлекли, он уже не подавал признаков жизни, - рассказали в полиции города.

Следственный комитет Свердловской области уже начал проводить проверку по факту гибели уральца. Пока неизвестно, что именно стало причиной летального исхода.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по факту данного инцидента организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти гражданина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - добавили в СУ СК.

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