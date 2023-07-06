В Тавде простились с 18-летней девушкой, упавшей с моста

По словам друзей, Вероника не строила больших планов на будущее и любила плыть по течению. Фото: предоставлено другом погибшей

В Тавде состоялось прощание с 18-летней Вероникой Лаптевой. 4 июля девушка упала с моста и разбилась на мелководье. В родном городе она училась в колледже на повара.

Прощание состоялось на местной фабрике неподалеку от кладбища, где пройдут похороны. Проститься с девушкой пришли ее друзья и близкие.

- Она всегда была веселая, общительная. Грандиозных планов на будущее не строила, жила одним днем и плыла по течению. Мы виделись за 12 часов до случившегося. Она улыбалась, смеялась на отвлеченные темы, - рассказывает «КП-Екатеринбург» близкий друг погибшей Иван.

По его словам, у Вероники остался отец, но с ним практически не общалась. Незадолго до трагедии девушка похоронила маму.

- У них были очень хорошие отношения. Она маму очень любила. Мы с близкой подругой Ники Дианой помогали ей пережить утрату. Вероника была девушкой сильной. Видно было, что она может справиться с этим, - добавляет Иван.

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