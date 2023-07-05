В Нижнем Тагиле пройдут рейды против браконьеров

Проверки будут направлены на запрет вылова рыбы из городского пруда и реки Тагил
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Нижнем Тагиле проводят рейды против браконьеров. Причиной проверок стали обращения горожан в администрацию. Об этом сообщили в мэрии города.
Поручение о проведении рейдов дал мэр города Владислав Пинаев. Проверки будут направлены на запрет вылова рыбы из городского пруда и реки Тагил.
- Буквально несколько часов назад мы вернулись уже из второго рейда. Сегодня браконьеру удалось уйти по мелководью, но расставленные им сети были изъяты, а рыба, попавшая в них, выпущена обратно в пруд. Во время первого рейда были выявлены, извлечены из воды и утилизированы два экрана, - рассказал участник рейдов Сергей Коперкин.
Незаконный вылов рыбы влияет также и на санитарную очистку водоема. Во время осмотра акватории были найдены бесхозные экраны и сети. Также рыбаки оставляют выловленную рыбу на береге, она гибнет и тухнет. Это негативно сказывается на состоянии водоемов.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru