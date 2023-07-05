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НовостиОбщество5 июля 2023 8:19

В Нижнем Тагиле пройдут рейды против браконьеров

Причиной тому стали обращения жителей города в администрацию
Дарья ЧИПУРИНА
Проверки будут направлены на запрет вылова рыбы из городского пруда и реки Тагил

Проверки будут направлены на запрет вылова рыбы из городского пруда и реки Тагил

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле проводят рейды против браконьеров. Причиной проверок стали обращения горожан в администрацию. Об этом сообщили в мэрии города.

Поручение о проведении рейдов дал мэр города Владислав Пинаев. Проверки будут направлены на запрет вылова рыбы из городского пруда и реки Тагил.

- Буквально несколько часов назад мы вернулись уже из второго рейда. Сегодня браконьеру удалось уйти по мелководью, но расставленные им сети были изъяты, а рыба, попавшая в них, выпущена обратно в пруд. Во время первого рейда были выявлены, извлечены из воды и утилизированы два экрана, - рассказал участник рейдов Сергей Коперкин.

Незаконный вылов рыбы влияет также и на санитарную очистку водоема. Во время осмотра акватории были найдены бесхозные экраны и сети. Также рыбаки оставляют выловленную рыбу на береге, она гибнет и тухнет. Это негативно сказывается на состоянии водоемов.

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