Бастрыкин заинтересовался исчезновением 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения мальчика. Фото: страница опекуна во ВКонтакте

Глава Следственного комитета России заинтересовался исчезновением шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела. Об этом сообщили в СК РФ.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - рассказали в Следственном комитете.

Ранее Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения мальчика.

Сейчас на поиски ребенка направлены все наряды полиции, задействованы больше 300 сотрудников. Кинологи вышли искать мальчика в 32-ом военном городке. Также сотрудники МЧС уже поднимали в небо над Вторчерметом беспилотник. Однако это не дало результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СКР возбудили дело об убийстве из-за пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Уголовное дело пока бесфигурантное (подробнее)

«У каждой дочери «Айфоны»: родители показали, в каких условиях живет 6-летний пропавший мальчик из Екатеринбурга. Родители показали комнату пропавшего ребенка Далера Бобиева, о котором ничего не известно с 26 июня (подробнее)

«На Вторчермете перевернули каждый кустик»: как проходят поиски 6-летнего Далера Бобиева. В Екатеринбурге более 200 волонтеров ищут пропавшего ребенка на Вторчермете (подробнее)