В Екатеринбурге все наряды полиции мобилизованы на поиск 6-летнего мальчика

В поисках мальчика помогают служебные собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге все наряды полиции задействованы в поисках шестилетнего Далера Бобиева. Сотрудники силовых структур расширили круг поисковой операции. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Сейчас полицейские отрабатывают все возможные варианты местонахождения ребенка. Мальчика ищут больше 300 сотрудников МВД. А также поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов. Сотрудники МЧС уже поднимали беспилотник над Вторчерметом, однако это не дало никакого результата.

- Розыск ребенка взял под личный контроль начальник городского УМВД Максим Метелица. На установление местонахождения мальчика ориентированы все наряды полиции областного центра, - отметили в полиции.

Кинологи вышли на поиски в 32 военный городок. По словам сотрудников МВД, поиски ребенка будут вести до тех пор, пока его не найдут. Также они попросили горожан обращать внимание на детей, находящихся на улице без присмотра взрослых.

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